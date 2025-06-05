Şi Jinping ve Trump'tan Görüşme

(ANKARA) – Çin devlet haber ajansı Xinhua Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin gümrük vergilerini karşılıklı olarak yükseltmesinin ardından iki ülkenin heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüş karşılıklı tarifeler kısmi olarak indirilmişti. Çin'in ticaret geirlimi sonucunda nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatını nisan ayında askıya alması, otomotivden savunmaya kadar birçok sektörde tedarik zincirlerini tehdit ederken taraflardan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu hafta içinde görüşmesinin beklendiğini ve ihracat yasağının gündemin üst sıralarında yer aldığını belirtmiş, "Yönetimimiz Cenevre Ticaret Anlaşması'na Çin'in uyumunu yakından izliyor" demişti.