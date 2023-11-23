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Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçük sonucunda maden işçisi Orhan Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin'in sosyal medya hesabından paylaştığı video, olaydan kısa bir süre önceki duygusal mesajlarıyla dikkat çekti.

23.11.2023 - 20:40,  Güncelleme: 20:40
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Siirt'te maden ocağında göçük 3 ölü, 2 yaralı (5)

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Orhan Gültekin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Gültekin'in olaydan 6 saat 25 dakika önce sosyal medya hesabından, 'Ben hayatta kimseye güvenmem, hep inandığımızı, sevdiğimizi ve sevildiğimizi zannettik. Aslında bu bir aldanıştır notuyla fotoğrafının yer alıdığı video paylaştığı çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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