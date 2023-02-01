Skandal rutin kontrol sırasında ortaya çıktı! Nükleer denizaltının bozulan parçalarını yapıştırıcıyla tamir etmişler

İki grubu işaret eden Akşener'den iktidara EYT çağrısı: Bir an önce haklarını verin

Savunma Bakanı Ben Wallace, Trident nükleer denizaltılarından birinin rutin bir teftişinde tuhaf bir şekilde başarısız onarım çalışmalarına dair kanıtlar bulunduğunun açıklamasının ardından acil bir soruşturma çağrısı yaptı.

CIVATA DEĞİŞTİRMEK YERİNE YAPIŞTIRICI KULLANMIŞLAR

Sivil müteahhitler, 2015 yılında Trident füzeleri taşıyan HMS Vanguard'da nükleer reaktör odası çalışması yürütmüştü. Onarım ekibinin HMS Vanguard'ın nükleer reaktöründeki soğutma borularını bir arada tutmak için kullanılan birkaç kırık cıvata başını sabitlemek için, cıvata değiştirmek yerine süper yapıştırıcı kullandıkları iddia ediliyor.

RUTİN BİR KONTROL SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

The Sun, reaktörün erimesini önleyen soğutma sıvısı borularında izolasyonu yerinde tutan en az yedi cıvatanın bu şekilde tamir edildiğini iddia etti. Felakete yol açabilecek onarımlar, bu ayın başlarında, reaktörün maksimum güçte planlanan ilk ateşlemesinden önceki rutin bir kontrol sırasında cıvatalardan birinin düşmesiyle fark edildi.

BAKANDAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Olayın savunma yetkilileri arasında öfkeye yol açtığı bildirildi. The Sun, Wallace'ın acil bir toplantı talep ettiğini ve soruşturma ile birlikte gelecekteki çalışmalar hakkında güvence talep ettiğini yazdı.