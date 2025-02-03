Son Buz Bölgesi'nin Yok Olması Daha Erken Gerçekleşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Son Buz Bölgesi'nin Yok Olması Daha Erken Gerçekleşebilir

Son Buz Bölgesi\'nin Yok Olması Daha Erken Gerçekleşebilir

Yeni bir araştırma, dünyanın ısınması nedeniyle kalıcı deniz buzunun 'Son Buz Bölgesi'nden beklenenden çok daha önce kaybolabileceğini öngörüyor. 2035 yılına kadar mevsimsel olarak buzsuz hale gelebilecek merkezi Arktik Okyanusu'nun, bu kayıptan ciddi şekilde etkilenecek olan kutup ayıları ve yerli halkların geçim kaynaklarını tehdit ettiği belirtiliyor.

03.02.2025 12:11  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYANIN ısınmasıyla tüm yıl boyunca buzun kalıcı olarak varlığını sürdürebileceği düşünülen 'Son Buz Bölgesi' (LIA), yeni bir araştırmaya göre öngörülenden daha erken yok olabilir.

Kanada'daki McGill Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, 'Community Earth System Model' kullanılarak bölgenin daha ayrıntılı bir simülasyonu gerçekleştirildi. Özellikle deniz akıntıları ve buz hareketleri gibi faktörlerin etkileri kapsamlı bir şekilde incelendi. McGill Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Bruno Tremblay, "Çalışmalarımız, LIA'nın tahmin edilenden çok daha önce ortadan kalkabileceğini gösteriyor" dedi.

Modellemeye göre, Merkezi Arktik Okyanusu 2035 yılı gibi erken bir tarihte mevsimsel olarak buzsuz hale gelebilir ve bu eğilim başladıktan sonra 'Son Buz Bölgesi'nin tamamen kaybolması 6 ila 24 yıl içinde gerçekleşebilir. Önceki tahminler, kalıcı deniz buzunun onlarca yıl boyunca varlığını sürdürebileceğini öngörüyordu. Fakat yeni bulgular, bu süreyi önemli ölçüde öne çekiyor.

Araştırmacılar, bölgenin geleceğinin özellikle kuzey kısmına bağlı olduğunu ve buranın buzun taşınmasını engelleyen ve daha kalın buzun birikmesini sağlayan kritik bir alan olduğunu aktarıyor. Yıl boyunca buz örtüsüne bağımlı olan kutup ayıları, foklar ve diğer birçok tür bu değişimden olumsuz etkileniyor. LIA, dünya üzerindeki kutup ayılarının dörtte birine ev sahipliği yapıyor.

Buz kaybı, 2019'da yayınlanan 'Our Planet' belgeselinde görüldüğü gibi deniz buzlarını kaybeden morsların uçurumdan düşerek ölmelerine neden oluyor. Ayrıca, bölgedeki yerli halkların geçim kaynakları da tehdit altında bulunuyor.

Kaynak: DHA

Kutup Ayıları, Hayvanlar, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Buz Bölgesi'nin Yok Olması Daha Erken Gerçekleşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:13:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Buz Bölgesi'nin Yok Olması Daha Erken Gerçekleşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.