Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?

18.04.2022 09:42
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki yeni bir askeri operasyon başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde yeni bir askeri operasyon başlatıldığını açıkladı. Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır" dedi.

"Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu.

" Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etti.

"Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi."

Akar, operasyonu; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden takip etti.

Mezopotamya Haber Ajansı, ay başında Türkiye'nin Irak sınır hattına askeri yığınak yaptığını; Zap, Metîna ve Avaşin bölgelerine yönelik operasyon başlatılacağını bildirmişti.

Haberde, "Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) ortaklığında yapılacağı belirtilen operasyon için günlerdir karayolu ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinin köylerine sevk edilen asker ve zırhlı araçlar, sınırın hattında konuşlandırıldı" ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud ??Barzani ile 15 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü.

Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor?
YORUMLAR
500
Son dakika haber: İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama Son dakika haber: İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor? - Son Dakika

BBC

Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement