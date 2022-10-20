44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti

Nikah masasında yapılacak şaka mı bu! Gelinin yüzü bir anda düştü

İngiltere'de 44 gün önce yeni hükümet kurulmuş ve Lizz Truss başbakan olarak göreve başlamıştı. Ancak ülkedeki gidişat, yeni hükümetle de düzelmedi, kriz ve kaos günden güne büyümeye devam etti.

EKONOMİ POLİTİKASI KARARI ONA OLAN GÜVENİ SARSTI

Truss, başbakan sıfatıyla verdiği ve oldukça da kısa sayılabilecek ilk demecinde ulusal ekonomik sorunları merkeze aldı. Ülke çapında daha fazla istihdam oluşturmaya ve yatırıma ihtiyaç olduğunu, ekonomik reformlar ve vergi indirimleri üzerinden ekonomik büyüme sağlamayı hedeflediğini belirterek, enerji faturalarıyla başa çıkmak ve enerji arzının güvenliğini sağlamak için harekete geçeceğini söyledi. Ancak Truss'ın piyasalarda büyük çalkantıya yol açan ekonomi politikasından "U dönüşü" yapması, ülkede Başbakan'a olan güvenin sarsılmasına sebep oldu.

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