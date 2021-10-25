Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Meteoroloji'den bir kritik uyarı daha! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, kar geliyor

Salon bir anda buz kesti! AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın" çağrısına şok yanıt

Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu

İzmir'e giden Kılıçdaroğlu'na vatandaştan sert tepki: Bu söylenecek kelime mi?

Dünyayı oyuna getirmişler! Çin'in şeytani plan için koronavirüsü kullandığı ortaya çıktı

Ülke yangın yeri! Darbe girişiminde başbakan ve 4 bakan tutuklandı, halk sokağa akın etti

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.

EN AZ 4 BAKAN TUTUKLANDI

Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, kabinedeki 4 bakanının tutuklandığı kaydedildi. İddiaya göre başbakan Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.

Başbakan Abdullah Hamduk.

HALK SOKAĞA İNDİ, İNTERNET VE TELEFON KESİLDİ

Başkent Hartum'da halkın sokağa indiği ve darbe girişimini protesto ettiği belirtildi. Ülkede internet ve telefon kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

"DARBEYE KARŞI GELMEYİN" ÇAĞRISI

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmaları, yolları kapatmaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GERİLİM ARTTI

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artmıştı.