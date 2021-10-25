Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.
Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, kabinedeki 4 bakanının tutuklandığı kaydedildi. İddiaya göre başbakan Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.
Başkent Hartum'da halkın sokağa indiği ve darbe girişimini protesto ettiği belirtildi. Ülkede internet ve telefon kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.
Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmaları, yolları kapatmaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.
Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artmıştı.
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı - Son Dakika Dünya