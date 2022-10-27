Meksika'da feci cinayet! Damadı en mutlu gününde öldürüp gelini kanlar içinde bıraktılar - Son Dakika
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Meksika'da feci cinayet! Damadı en mutlu gününde öldürüp gelini kanlar içinde bıraktılar

27.10.2022 18:20

Son dönemlerde mafya hesaplaşmaları ile sık sık gündem olan Meksika'da bu kez nikahı kıyıldıktan sonra kiliseden çıkan damadı vurdular. Silahlı saldırı sonucu damat en mutlu gününde yaşamını yitirirken, gelinliği kanlar içinde kalan gelini ise yakınları teselli etti.

Meksika'nın Caborca şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Marco Antonio Rosales Contreras, Neustra Señora de La Candelaria kilisesinde eşi ile nikahı kıyıldıktan sonra kiliseden çıkıp arabasına bindiği sırada kartel üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

GELİNLİĞİ KANLAR İÇİNDEKİ KADINI TESELLİ ETTİLER

Saldırı sonucu bilgisayar mühendisi olan Marco, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra paylaşılan videoda gelinliği kanlar içinde kalan karısının yakınları teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Damadı en mutlu gününde öldürdüler! Gelinliği kana bulanan gelin kahroldu

SALDIRGAN YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞ

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis yetkilileri, saldırganın farklı bir kilisede nikahı kıyılan başka birini vurmak istediğini ortaya çıkardı. Yakalanan saldırgan da ilk ifadesinde yanlışlıkla nikahının kıyıldığı kiliseye gelip Marco'yu öldürdüğünü söyledi.

AYNI SAATLERDE BAŞKA BİR DAMADA DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayda damadın kız kardeşi 23 yaşındaki Michelle Adriana aldığı kurşun yarası ile hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Michelle bir kaç saat sonra taburcu edildi. Aynı şehrin başka bir bölgesinde aynı saatlerde başka bir kilisede başka bir damada da saldırı düzenlendi. Saldırıyı Meksika'nın batısındaki şehirlerin caddelerini kontrol altında tutan Caborca isimli kartelin üyesi tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

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Son Dakika Dünya Meksika'da feci cinayet! Damadı en mutlu gününde öldürüp gelini kanlar içinde bıraktılar - Son Dakika


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