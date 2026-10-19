Sakatlıktan dönen Sonay Kartal, Wuhan Açık finalinde Chwalinska\'ya boyun eğdi

BBC'nin haberine göre, İngiliz tenisçi Sonay Kartal, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ın finalinde Polonyalı Maja Chwalinska'ya 2-6, 6-4, 6-2 yenilerek kariyerinin en büyük kupasını kaçırdı.

24 yaşındaki Kartal, sırt sakatlığı nedeniyle altı ay kortlardan uzak kaldıktan sonra yalnızca üçüncü turnuvasında mücadele ediyordu. Turnuvaya dünya sıralamasında 170'inci olarak başlayan Kartal, sakatlık sonrası tanınan korumalı sıralama hakkıyla ana tabloya katılmıştı.

Kartal finale giden yolda eski olimpiyat şampiyonu Belinda Bencic'i, 2024 Wimbledon finalisti Jasmine Paolini'yi, dünya altıncısı Elina Svitolina'yı ve yarı finalde 2017 Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'yu eledi. Kazanması halinde 2017'de Johanna Konta'dan bu yana WTA 1000 turnuvası kazanan ilk İngiliz olacaktı.

Finalin ilk setini rahat alan ve ikinci sette de bir break öne geçen Kartal, maç ilerledikçe fiziksel ve zihinsel olarak düştü. İkinci sette 13 break puanıyla karşılaşan ve servisini üç kez kaybeden İngiliz oyuncu, üçüncü sette de rakibinin baskısına dayanamadı. Bu yıl Roland Garros'ta sürpriz şekilde finale yükselen 25 yaşındaki Chwalinska, üçüncü şampiyonluk puanında Kartal'ın forehand vuruşu dışarı gidince kariyerinin ilk WTA 1000 kupasını kaldırdı.

Kaybetmesine rağmen haftayı büyük kazançla kapatan Kartal, pazartesi açıklanacak sıralamada kariyer zirvesinin hemen altındaki 50'nci basamağa yükselecek ve ilk kez İngiltere'nin bir numaralı kadın tenisçisi olacak. Kartal, turnuvadan yaklaşık 290 bin sterlin ödül kazandı.

Kartal ikincilik kupasını almadan önce ekibine seslenerek, "Bugün istediğimiz sonuç bu değildi ama sağlıklı ve formda olarak burada olmamın nedeni locadaki o üç kişi. İnanılmaz bir hafta geçirdik, pek kimse burada olacağımı ve bu seviyeyi göstereceğimi beklemiyordu" dedi.

Kaynak: BBC