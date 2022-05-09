Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti - Son Dakika
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BBC

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti

09.05.2022 18:22
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesiyle başlayan kitlesel protestolar sonrası istifa etti.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesiyle başlayan kitlesel protestolar sonrası istifa etti.

Başkent Colombo'da Rajapaksa taraftarlarıyla hükümet karşıtı protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yerel bir hastane, başkentteki çatışmalarda en az 78 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede hayat pahalılığının artması ve elektrik kesintileri nedeniyle geçen aydan beri protestolar düzenleniyor.

Sri Lanka, İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1948'den sonraki en ağır ekonomik krizle karşı karşıya.

Hükümet, uluslararası mali yardım talep etmişti.

76 yaşındaki Rajapaksa, kardeşi olan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'ya gönderdiği istifa mektubunda bu kararının krizi çözmesini umduğunu dile getirdi.

Ancak gözlemciler, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa görevde kaldığı sürece krizin durulmasına ihtimal vermiyor. Muhalefet partileri de cumhurbaşkanını bir kez daha istifaya çağırdı.

Geçen aydan beri cumhurbaşkanlığı sarayı önünde eylem yapan protestocular, cumhurbaşkanının da istifasını talep ediyor.

Bu sabah saatlerinde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı önüne çok sayıda polis sevk edilmişti.

Polis, ellerinde sopalarla barikatı aşan hükümet yanlılarına biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.

Sri Lanka'da döviz rezervlerinin sıfırlanması nedeniyle ülke gıda, ilaç ve yakıt ithalatı yapamayacak duruma geldi. Ülkede hayat pahalılığı görülmedik ölçüde artmış durumda.

Hükümet, krizi Covid pandemisinde turizm gelirlerinin düşmesine bağlıyor.

Ancak birçok uzman krizin nedeninin kötü yönetim olduğuna dikkat çekiyor.

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti
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Son Dakika Dünya Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti - Son Dakika

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