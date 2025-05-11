SRİ Lanka'nın Kotmale bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Yetkililer kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 21 Ölü - Son Dakika
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