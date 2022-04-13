Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis - Son Dakika
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BBC

Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis

13.04.2022 16:19
Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis

Bir İsviçre bankasının eski yönetim kurulu başkan, aralarında sahtecililiğin de bulunduğu suçlamalardan yaklaşık dört yıl hapis cezasına çarptırıdı.

Bir İsviçre bankasının eski yönetim kurulu başkan, aralarında sahtecililiğin de bulunduğu suçlamalardan yaklaşık dört yıl hapis cezasına çarptırıdı.

Zürih'te görülen davada, 65 yaşındaki Pierin Vincenz'in, masraflar için kendisine verilen şirkete ait kredi kartından, striptiz kulüplerine ziyaretleri, Tinder uygulamasıyla gittiği randevular, tatiller ve akşam yemekleri için ödemeler yaptığı belirtildi.

Davaya halkın ilgisi büyük olduğundan, yargılama Zürih'teki bir mahkeme binası yerine bir konser salonunda yapıldı.

Raiffeisen Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve suçlamalar yöneltilen bir kredi kartı şirketinin eski patronunun kararı temyiz edecekleri belirtildi.

Savcılara göre Vincenz ve Stocker, gizlice hisselerini topladıkları şirketleri şirket adına satın alarak haksız kazanç elde etti.

Stocker 4 yıl ve bir zamanlar İsviçre'de yılın bankacısı seçilen Vincenz, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsviçre medyasına göre yargıç, Vincenz'in striptiz kulüplerine yaptığı çok zayıda ziyaretin bankanın çıkarlarına uygun olmadığına hükmetti.

Reuters'ın haberine göre, 214 bin doları bulan striptiz kulübü masrafları, işle ilgili yapılan masraflarmış gibi, şirketin kredi kartından çekildi.

Vincenz'in çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı bir kadınla yediği, 700 İsviçre frangı tutan yemeğini de "iş görüşmesi" diye gösterdi.

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Kredi Kartı, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis - Son Dakika
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