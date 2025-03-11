Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan Curran, ABD Gizli Servisi'nin başına geçti - Son Dakika
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Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan Curran, ABD Gizli Servisi'nin başına geçti

Suikast girişiminde Trump\'ın yardımına koşan Curran, ABD Gizli Servisi\'nin başına geçti

ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı. Trump törende yaptığı konuşmada Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı" dedi.

11.03.2025 11:36
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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde kendisini koryan Sean Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı.

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRLÜĞÜNÜ DEVRALDI

Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ADAM"

Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum" dedi. Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Dünya Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan Curran, ABD Gizli Servisi'nin başına geçti - Son Dakika

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