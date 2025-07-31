Suriye\'de 3 DEAŞ\'lı Terörist Öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de üç DEAŞ'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçen cuma günü Suriye'de düzenlenen bir kara operasyonunda DEAŞ üst düzey lideri teröristler Dhiya Zawba Muslih al-Hardani ve örgüt bağlantılı iki oğlu Abdallah Dhiya al-Hardani ve ABD al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, öldürülen üç ismin hem ABD ve koalisyon güçleri hem de yeni Suriye yönetimi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.