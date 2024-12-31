Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Davetini Kabul Etti

SURİYE'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan davetini kabul ettiğini duyurdu.
Suriye'nin yeni yönetimi tarafından atanan Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan'a davetini kabul ettiğini açıkladı. Ziyaret, Dışişleri Bakanı Şeybani'nin ilk resmi yurt dışı ziyareti olacak olacak.
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