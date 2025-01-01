Suriye'ye Dönen Ayşe Mahmut: 'Rejim Artık Yok' - Son Dakika
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Dünya

Suriye'ye Dönen Ayşe Mahmut: 'Rejim Artık Yok'

Suriye\'ye Dönen Ayşe Mahmut: \'Rejim Artık Yok\'

Baas rejiminin sona ermesinin ardından 4 çocuğuyla birlikte Suriye'ye dönen Ayşe Mahmut, 'Çok şükür Suriye artık özgür' diyerek duygularını paylaştı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan dönüş işlemlerini yaptıran Suriyeliler, ülke topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

01.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:33
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SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından 4 çocuğuyla ülkesine dönen Ayşe Mahmut (34), "Çok şükür Suriye artık özgür, bundan sonra ülkemde yaşayacağım. Rejim artık yok, inşallah bir daha gün yüzü görmezler" dedi.

Muhaliflerin başkent Şam'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor.

'REJİM ARTIK YOK'

Suriye'ye geçiş işlemlerini yaptıran ve 7 yıl önce Adana'ya geldiğini anlatan Ayşe Mahmut, 4 çocuğuyla birlikte İdlib'e gideceğini söyledi. Mahmut, "Çok şükür Suriye artık özgür, bundan sonra ülkemde yaşayacağım. Rejim artık yok, inşallah bir daha gün yüzü görmezler. Bizi misafir ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz. Bizleri bugüne kadar kardeşleri olarak görüp sahip çıktılar. Allah sizleri her türlü kötülükten korusun" dedi.

Mahmut Tarik el Hammadi (16) ise İstanbul'da lise eğitimi gördüğünü belirterek, "8 yıldan bu yana Türkiye'de yaşıyoruz. Artık ülkemize gidiyoruz. Bizleri Şam'da yakınlarımız bekliyor. Türkiye'ye de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Suriye'ye Dönen Ayşe Mahmut: 'Rejim Artık Yok' - Son Dakika

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