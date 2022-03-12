Suudi Arabistan bir günde 81 kişiyi idam etti - Son Dakika
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BBC

Suudi Arabistan bir günde 81 kişiyi idam etti

12.03.2022 19:03
Suudi Arabistan bir günde 81 kişiyi idam etti

Suudi Arabistan bugün 81 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan bugün 81 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Devlet ajansı SPA'ya göre yedisi Yemenli ve biri Suriyeli olan bu kişiler "terörizm gibi birden fazla suç işlemişti".

İdam edilenlerin bir kısmının IŞİD ve El Kaide üyesi, bir kısmının ise Yemen'deki Husilerden olduğu açıklandı.

İnsan hakları örgütleri Suudi Arabistan'da adil yargılamanın olmadığını söylüyor.

SPA'ya göre idam edilen kişiler 13 yargıç tarafından yargılandı ve üç aşamalı bir yargı sürecinden geçti.

Hükümlüler hayati ekonomik hedeflere karşı saldırı planlamak, güvenlik güçlerini öldürmek, işkence, adam kaçırma, tecavüz ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyordu.

Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'ın 2020'de en fazla kişiyi idam eden beşinci ülke olduğunu açıklamıştı.

Listede Suudi Arabistan'ın önünde Çin, İran, Mısır ve Irak yer alıyordu.

Suudi Arabistan'da geçen yıl 69 kişi idam edilmişti.

Suudi Arabistan bir günde 81 kişiyi idam etti
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