Kabe'de tartışma yaratan görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika
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Kabe'de tartışma yaratan görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti

02.12.2022 23:54

Suudi Arabistan'da Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde tepki çeken görüntüler kaydedildi. Safa-Merve tepeleri arasında kalan alanın yürüyerek tamamlanması gerekirken elektrikli araçlarla gidilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Suudi Arabistan'da Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde kaydedilen görüntüler İslam dünyasında tartışma yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Safa ve Merve Tepeleri arasındaki yürüyüşün elektrikli araçlarla yapıldığı görüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇLA İBADETE TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, elektrikli araçla ibadet yapanlar için dini değerlerin aşağılandığı eleştirisini getirdi.

SA'Y EYLEMİ

Hac ya da umre için tavaf yapıldıktan hemen sonra, Mescid-i Haram'ın doğu tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelinerek yapılan Sa'y eyleminde Safa tepesinden başlanır ve 4 kez gidilip 3 kez dönülür. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ibadetini yapan insanların iki bölge arasında elektrikli araçlar kullandığı görülüyor. Mescid'i Haram bölgesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti.

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Elektrikli scooter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kabe'de tartışma yaratan görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabe'de tartışma yaratan görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika
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