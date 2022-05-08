Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı

08.05.2022 12:51

86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü.

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Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi. Kral Selman, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

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Suudi Arabistan, Kral Selman, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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