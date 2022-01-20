Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!

İngiltere'nin Essex bölgesinde tatil yapan bir ailenin gece yarısı karşılaştığı ilginç cisim, duyanları meraklandırdı. 17 yaşında Millie, 11 yaşında Layla ve 9 yaşında Danny isimli 3 çocuğu bulunan Alicia Stoddart isimli kadın, gece yarısı karavanda oturduğu sırada üstlerinden geçen bir cisim fark etti.

HEMEN KAYITLARI İZLEMEYE KOŞTULAR

Kadının ısrarı üzerine, aile üyeleri güvenlik kayıtlarını izlemeye gitti. Nitekim kayıtlar da Alicia Stoddart'ı haklı çıkardı. Çünkü kadının bahsettiği vakitte, evin üstünden ilginç bir cisim yukarı doğru havalanıyordu.

DİŞ PERİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Aile üyeleri, karşılaştıkları cismi ilk bakışta herhangi bir canlıya benzetemese de daha sonra bunun bir diş perisi olduğuna karar verdiler. Görüntüleri izleyenler, yaşanan durumun gerçekten de ilginç olduğu yorumlarında bulundu.