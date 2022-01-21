Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı

Rusya'nın Korolyov şehrindeki bir kümeste ilginç anlar yaşandı. Kümes sahibi, sabah saatlerinde tavuğunu kontrol etmek için kümese gitti. Ancak kümeste bir terslik vardı. Tavuk, kanatlarını bir türlü açmıyordu.

SONUNDA AÇABİLDİ

Kümes sahibi, uzun uğraşlar sonucunda tavuğun kanatlarını kaldırmayı başardı. Ancak civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam, karşılaştığı manzara nedeniyle duygusal anlar yaşadı.