Rusya'nın Korolyov şehrindeki bir kümeste ilginç anlar yaşandı. Kümes sahibi, sabah saatlerinde tavuğunu kontrol etmek için kümese gitti. Ancak kümeste bir terslik vardı. Tavuk, kanatlarını bir türlü açmıyordu.
Kümes sahibi, uzun uğraşlar sonucunda tavuğun kanatlarını kaldırmayı başardı. Ancak civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam, karşılaştığı manzara nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
Son Dakika › Dünya › Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı - Son Dakika Dünya