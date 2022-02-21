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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor

21.02.2022 15:43

Protokol imzasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ortak açıklamalarda bulundu.

Protokol imzasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ortak açıklamalarda bulundu. Şentop, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerinin üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim. Bu resmi ziyaretimde bana farklı siyasi partilerden, kıymetli milletvekillerimizden müteşekkil bir heyet eşlik etmektedir. Sayın Başkanla gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimizde parlamentolar arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

İki yakın dost ve müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında hiçbir sorun bulunmadığına dikkat çeken Şentop,"Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır. Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda da üst düzeyde devam etmektedir. Türkiye'deki iş dünyasının, iş insanlarının Gürcistan'da yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de destekliyoruz. Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır" dedi.

GÜRCİSTAN'IN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK

"Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz" diyen TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde ilişkilerimizin parlamenter boyutunu güçlendirmemizin de önemli olduğuna inanıyorum. İmzaladığımız parlamentolar arası iş birliğiyle ilgili protokol bu konuda önemli bir adım olarak tarihe geçecektir."


- Rcistan
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
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Mustafa Şentop, Gürcistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor - Son Dakika Dünya


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