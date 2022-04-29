Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi

29.04.2022 20:52
Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi

Tenis dünyasının bir dönem en büyük yıldızlarından olan Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tenis dünyasının bir dönem en büyük yıldızlarından olan Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

54 yaşındaki isim, borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını saklamakla suçlanıyordu.

6 Grand Slam şampiyonluğu olan isim, İflas Kanunu kapsamında 4 ayrı suçtan ceza aldı.

Londra'da görülen davada cezayı açıklayan hakim Deborah Taylor, ünlü ismin suçunu kabul etmediğini ve pişmanlık göstermediğini söyledi.

Davanın merkezinde Becker'in 2017 yılındaki iflası yer alıyor. Yıldız isim, İspanya'daki villasının 3 milyon sterlin tutarındaki banka kredisini ödeyememesi sonucu iflas etmişti.

Becker'ın yasal olarak, kredi verenlerin ödemelerinin yapılması için tüm varlıklarını beyan etmesi gerekiyordu.

Borçların toplamının iflas zamanı 50 milyon sterlin olduğu kaydediliyor.

Londra'daki mahkemede hakim, Becker'in 2002 yılında Almanya'da vergi kaçırma suçundan hüküm giymesine de atıf yaptı.

Hakim Taylor, Becker'e hitaben şunları söyledi:

"Sana yapılan uyarıyı ve cezanın ertelenmesi şansını kullanmadın. Bu da ağırlaştırıcı bir etkendi.

"İflasın ve işlediğin suçla arana mesafe koymayı seçtin. Dava sürecinin küçük düşmene neden olduğunu kabul etmekle birlikte sen herhangi bir tevazu göstermedin."

'Kariyeri tamamen mahvoldu'

Bu ayın başlarında, yaklaşık iki hafta süren davada ortaya koyulan deliller sonrası Becker suçlu bulunmuştu.

Eski tenis yıldızı, mülklerini kaçırma ve borçlarını gizlemekten yargılandı.

Becker'in avukatı ise tenis yıldızının "ününün ve itibarının darmadağın" olduğunu söyledi.

Avukat Jonathan Laidlaw, Boris Becker'in şatafatlı spor kariyerinden elinde gösterecek neredeyse hiçbir şey kalmadığı kaydetti ve "Bu bir trajediden başka bir şey değil" dedi.

Laidlaw, "Bu duruşmalar onun kariyerini tamamen mahvetti ve gelecekte gelir elde etme şansını da ortadan kaldırdı" şeklinde konuştu.

Becker, iflastan doğan borçlarını ödememek için, mevcut varlıklarını, eski eşinin hesaplarına aktarmak dahil bir dizi yönteme başvurmakla suçlanıyordu.

Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi
Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi
Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi
YORUMLAR
500
İhracatçı Birliklerine Yönelik Kanun Teklifi Meclis'te İhracatçı Birliklerine Yönelik Kanun Teklifi Meclis'te Son dakika haberleri | Eski Alman tenisçi Becker, iflasıyla ilgili davada 2,5 yıl hapse mahkum edildi Son dakika haberleri | Eski Alman tenisçi Becker, iflasıyla ilgili davada 2,5 yıl hapse mahkum edildi

Sterlin, Hakim, Tenis, İflas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
20:46 15 yaşındaki öğrenci, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tenis yıldızı Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlükten 2,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement