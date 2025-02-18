Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kemerada

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.
Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti. Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.
Büyük faciadan dönülen kazada uçağın düşüş anı ve yolcuların uçaktan çıkış anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, itfaiye ekiplerinin köpük sıktığı devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görülüyor. Yolcular ayrıca havaalanı personeli tarafından uçağın kapılarından çıkarıldı ve bazıları daha sonra uçağın girişinden koşarak uzaklaştı.
Mucize eseri can kaybı yaşanmayan kaza anı havalimanının kameralarına yansıdı. Görüntülerde uçağını piste çarpmasıyla birlikte alev topuna döndüğü ve yan yattığı görüldü.
Uçaktaki yolculardan John Nelson, kazadan kısa bir süre sonra Facebook'ta yayınlanan bir videod " Uçağımız düştü. Baş aşağı duruyor. Çoğu insan iyi görünüyor. Hepimiz iniyoruz" dedi. Daha sonra CNN International'a yaptığı açıklamada, inişten önce olağandışı bir şey olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Nelson, "Yan yattık, sonra sırt üstü döndük. Uçağın sol tarafında büyük bir alev topu vardı" diye ekledi.
Yolcular koltuklarında baş aşağı asılı kaldı. Uçakta bulunan Peter Koukov CNN'e yaptığı açıklamada, "Baş aşağı yarasalar gibi sallanıyorduk" dedi. Nelson, kemerini çözerek kendini yere itebildiğini belirtti ve "Bazı insanlar asılı gibiydi ve yardıma ihtiyaçları vardı. Diğerleri kendi başlarına aşağı inebildiler" diye konuştu.
Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kemerada - Son Dakika
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