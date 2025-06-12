Texas\'ta Protestolar Öncesi 7 Bin Asker Görevde

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini bildirdi.

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini açıkladı. Abbott, Texas'ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı'ndan 2 bin askerin, hafta sonu düzenlenmesi beklenen protestolara karşı görev yapacağını duyurdu. Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Texas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır" dedi.