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THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası! - Son Dakika

THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!

06.01.2022 12:25
THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!

Kazakistan'da LPG zammını protesto için sokağa inen ve hükümeti deviren protestocuların isyanı sürüyor. Olaylar nedeniyle THY, Almaatı-İstanbul seferlerini durdurmuştu. Türk vatandaşları Kazakistan'da mahsur kalırken, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman'ın da mahsur kalanlar arasında olduğu iddia edildi.

Hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları için girişimler hızlandı. Nur-Sultan Büyükelçiliği, bölgede bulunan vatandaşlar için telefon numaraları yayınlarken, mahsur kalanlar için de hava yolu ile tahliye planları yapılıyor.

Olayların önünün alınamadığı Kazakistan'da Nur-Sultan Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi, ayrıca kalabalık yerlerden uzak durulması çağırısı yaptı. Büyükelçilik ayrıca Almatı ve Aktau'da bulunan vatandaşlar için irtibat numaraları yayınladı, konsolosluk çağırı merkezinin numarasını paylaştı.

GÖSTERİCİLER ALMATI HAVALİMANI'NI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Göstericilerin denetimi ele geçirmeye çalıştığı Almatı Havalimanı'nda ve kent merkezindeki otellerde mahsur kalanları tahliye etmek için de planlar yapıldığı öğrenildi. Gazeteci Cüneyt Özdemir THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman'in Kazakistan'da mahsur kaldığını duyurdu.

Aycı ve eşinin de yollar güvenli olmadığı için kent merkezinden uçağa götürülemediği öğrenildi. İlker Aycı ile avukat ve spor spikeri Tuğçe Saatman 2018'de Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle evlenmişti.

Mahsur kalanlar arasında THY çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu belirtiliyor. Mahsur kalanların kurtarılması için hem kargo uçaklarının hem de komşu ülkelerden kaldırılacak yolcu uçaklarının devreye sokulması bekleniyor. Bu arada, Almatı Havalimanı'nda bulunan kargo uçağı mürettebatının da muhalifler tarafından uçaktan indirildiği belirtiliyor.

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Kazakistan, İlker Aycı, Almatı, Dünya, Güncel, Son Dakika

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