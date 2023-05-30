Titanic batığından çıkan megalodon dişli kolye şaşırttı - Son Dakika
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Titanic batığından çıkan megalodon dişli kolye şaşırttı

Titanic batığından çıkan megalodon dişli kolye şaşırttı

30.05.2023 18:14

İlk seferini yaptığı Nisan 1912'de batan Titanic'in enkazında 3 boyutlu görüntülemeyle elde edilen yeni verilerde, nesli tükenen megalodon köpek balığı dişinden yapılmış altın bir kolye keşfedildi.

Guernsey merkezli firma Magellan Ltd., geminin detaylı dijital taramalarını çekme çabaları sırasında megalodon köpek balığı dişinden yapılmış bir kolyeye ulaşıldığını bildirdi. Batıktaki diğer nesnelerin yanı sıra kolyenin, geminin birinci sınıf yolcularından birine ait olabileceği düşünülüyor.

Titanic batığından çıkan megalodon dişli kolye şaşırttı

FARKLI NESNELER DE DİKKAT ÇEKTİ

Titanic'in enkazında çekilen yeni görüntülerde, bir megalodon köpek balığı dişinden yapılmış kolyenin bulunduğu ortaya çıktı. Bu kolye, Magellan Ltd. tarafından çekilen ve geminin detaylı dijital taramalarını içeren görüntülerde belirlendi. Kolyenin yanında tanımlanamayan diğer nesneler de fark edildi.

Magellan, 1912'de batan ve 2.224 yolcusundan 1.517'sinin hayatını kaybettiği Titanic'in tüm kısımlarını incelemek üzere denizaltıları gönderdi. Bu denizaltılar, geçen yaz geminin her açısından 700.000 fotoğraf çekti. Şirket, bu görüntülerde köpek balığı dişine benzeyen bir şekil fark etti ve daha yakından inceleyince bunun bir kolye olduğunu belirledi.

DİŞLERİ 18 SANTİMETRE UZUNLUĞA ULAŞABİLİYOR

Nesli tükenmiş olan megalodonların dişlerinin 18 santimetre uzunluğa ulaştığı biliniyor. Ancak, kolyedeki dişin bir megalodon dişi olup olmadığının nasıl belirlendiği hala belirsiz. Megalodon dişlerinin rengi, bulundukları yerdeki tortulardan ve boyutlarından dolayı değişir. Kolyenin orijinal sahibi bilinmiyor, ancak muhtemelen birinci sınıf bir yolcuya aitti.

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