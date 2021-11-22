Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı

Çocukların hafızalarına kazınan çizgi film karakterleri arasında yer alan Tom ve Jerry'nin gerçek kimlikleri ortaya çıktı. ComicBook.com'un haberine göre, düşman kedi-fare Tom ve Jerry'nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.

1940'TA GÖSTERİME GİRDİ

Tom ve Jerry'nin tam isimleri, Warner Bros'un geliştirdiği oyun platformu MultiVersus'ta yer aldı. Çok sayıda karakterin bulunacağı MultiVersus, 2022'de piyasaya sürülecek. Tom ve Jerry, 1940'ta Puss Gets The Boot çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti. Bu isimler daha sonra Tom ve Jerry olarak evrildi.