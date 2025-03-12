Tren Kaçırma: 10 Ölü, 250 Rehin

(ANKARA) - Pakistan güvenlik güçleri, dün Ketta'dan, Belucistan eyaletinin başkenti, Peşaver'e seyahat eden bir trenin, ayrılıkçı bir grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından kaçırılmasının ardından en az 10 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 127 yolcuyu kurtardıklarını açıkladı. Yaklaşık 250 kişinin hala rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını isteyen bir ayrılıkçı grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), dün Belucistan eyaletinin başkenti Peşaver'e seyahat eden bir treni kaçırdıklarını ve trendeki yolcuları rehin aldıklarını açıkladı. BLA ve Pakistan güçleri arasında çıkan çatışmada, altı güvenlik personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun yanı sıra, 27 BLA üyesinin öldürüldüğü açıklandı. Trenin makinisti de dahil en az 10 yolcunun da hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Trende 400'den fazla yolcunun bulunduğu belirtilirken; 250 kişinin hala rehin tutulduğu tahmin ediliyor. Trende yer alan 400'ü aşkın rehineden 127'sinin kurtarıldığı belirtildi. Güvenlik yetkilileri, askeri operasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.