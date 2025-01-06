Trudeau İstifa Etti

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(ANKARA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iktidardaki Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Trudeau, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, Liberal Parti'nin yeni lideri seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini vurgulayarak, "Çocuklarımla paylaştığım kararı sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum" dedi. Trudeau 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.