Trump, Çin\'e Tarife İndirimi Yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'lik tarifenin yüksek olduğunu ancak Pekin'le gümrük konusunda bir anlaşmaya varana kadar bu tarifenin düşürülmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuştu. Trump, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını fakat gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu kaydeden Trump, "Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında ise "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda görüşmeler aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor" diye konuştu.