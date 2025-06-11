Trump: Çin ile Anlaşma Tamamlandı - Son Dakika
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Dünya

Trump: Çin ile Anlaşma Tamamlandı

11.06.2025 17:09
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Trump, Çin ile nadir toprak metallerine dair anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da üst düzey yetkililer arasında iki gün süren görüşmelerin ardından Çin ile bir anlaşmanın "tamamlandığını" açıkladı.

Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından nihai olarak onaylanmasına bağlı olarak, "ABD'nin ihtiyaç duyduğu nadir toprak metallerini alacağını, Çinli öğrencilerin ise Amerikan üniversitelerinde öğrenim görmeye devam edebileceğini" söyledi. Daha önce Trump, ABD ve Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini azaltmaya yönelik bir çerçeve üzerinde prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Geçen ay, Washington ve Pekin ticaret tarifeleri konusunda geçici bir ateşkes ilan etmişti; ancak o zamandan beri her iki taraf da karşı tarafı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Trump:   "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir. Tam mıknatıslar ve gerekli tüm nadir toprak elementleri Çin tarafından önceden temin edilecek. Aynı şekilde, biz de Çin'e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız; buna Çinli öğrencilerin üniversitelerimizi ve kolejlerimizi kullanması da dahil. Bu her zaman bana uygun olmuştur."

Modern teknoloji için hayati öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin Çin'den ihracatı, Londra'daki görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden biriydi.

"Cenevre mutabakatını uygulamaya yönelik bir çerçeveye ulaştık"

Görüşmelerin ardından ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, iki ülke arasındaki anlaşmanın, nadir toprak elementleri ve mıknatıslar üzerindeki kısıtlamaların çözülmesiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Lutnick, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenevre mutabakatını uygulamaya yönelik bir çerçeveye ulaştık. Başkanlar onayladıktan sonra, bu çerçeveyi uygulamaya koymayı hedefleyeceğiz" dedi.

ABD, Çin'i akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar her şeyin üretimi için gerekli olan nadir toprak metallerinin ve mıknatısların ihracatını yavaşlatmakla eleştirmişti.

Öte yandan Washington, yapay zeka (AI) ile ilişkili yarı iletkenler ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere, ABD menşeli ürünlere Çin'in erişimini sınırlamıştı.

Bu yeni müzakere turu, geçen hafta Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında gerçekleşen ve Trump'ın "çok iyi bir konuşma" olarak nitelendirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi.

Çin'den de açıklama...

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise, "Taraflar, 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde ve Cenevre toplantısında iki devlet başkanının vardığı mutabakatın uygulanmasına yönelik bir çerçeve üzerinde prensipte anlaştı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump: Çin ile Anlaşma Tamamlandı - Son Dakika

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