Trump ile Fed arasındaki 'faiz' gerilimi tırmanıyor - Son Dakika
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Dünya

Trump ile Fed arasındaki 'faiz' gerilimi tırmanıyor

Trump ile Fed arasındaki \'faiz\' gerilimi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etti.

17.04.2025 17:22
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ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürme konusunda 'çok geç kaldığı' gerekçesiyle Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.

"İŞİNE BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken Powell'ın bu konuda "çok geç kaldığına" işaret eden Trump, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçladı. Trump, Powell'ın dünkü açıklamalarının "tümüyle rezalet" olduğunu, ABD'nin tarifelerle "zenginleştiğini" ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü savundu. Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Trump, faizi düşürmede 'geç kalmakla' suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Powell, Kasım 2024'te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump'ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Fed Başkanı Powell'ın görev süresi 2026'da doluyor.

POWELL'DAN 'ZORLU SENARYO' UYARISI

Fed Başkanı Powell, dün katıldığı etkinlikte, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu "zorlu bir senaryonun" içinde bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, faizi düşürmede 'geç kalmakla' suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi

Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme olmak üzere 4 farklı alanda önemli politika değişikliklerine ilişkin Powell, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." demişti. Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump ile Fed arasındaki 'faiz' gerilimi tırmanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yunus Durak:
    adamlar dolar basıyor Türkiyede dolar yükseliyor, abd faizi yukarı çıkatıyorlar dolar yükseliyor, bu dolar Türkiyede neden düşmüyor. 5 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    buda ekonomist 5 0 Yanıtla
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