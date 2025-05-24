Trump\'ın Harvard Kararı Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü engelleme kararını durdurdu.

ABD Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard'a ilettiği kararı geçici olarak durdurdu. Yargıç Burroughs'un, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, 'süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar' durdurduğu bildirildi.