Trump\'ın Harvard Vizeleri Kararı Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesi'ne yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlamalar getiren kararını geçici olarak durdurdu.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi ile ilgili başkanlık kararnamesine üniversitenin itirazının ardından kararını açıkladı. Burroughs, Harvard Üniversitesi'nde eğitim görmek ya da değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine kısıtlamalar getirilmesini öngören kararnameyi geçici olarak durdurduğunu belirterek, üniversitenin dava süresince 'telafisi imkansız bir zarar' göreceğini kaydetti.

Burroughs, yönetimin daha önce Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü sonlandırma girişimine karşı verdiği geçici durdurma kararını da uzattığını aktardı.