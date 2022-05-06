ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu - Son Dakika
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ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu

06.05.2022 16:59
ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde "Savunma Bakanı" olarak görev yapan Mark Esper, çıkardığı kitabında çarpıcı ifadelere yer verdi. Esper, Trump'ın ciddi bir şekilde Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ait laboratuvarları yok etmek için füze saldırısı düzenlemeyi önerdiğini öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, o dönemki Savunma Bakanı Mark Esper'e, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ait laboratuvarları yok etmek için füze saldırısı düzenlemeyi önerdiği iddia edildi.

YAŞANANLARA KİTABINDA YER VERDİ

Trump döneminde Savunma Bakanlığı yapan Esper, görevi sürecinde yaşadıklarını "Kutsal Bir Yemin/A Sacred Oath" adlı kitabında anlattı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Esper, kitabında, 2020'de Trump'ın kendisine "Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için o bölgeye füze atıp atamayacaklarını sorduğunu" iddia etti.

"FÜZE FIRLATMA KONUSUNDA SON DERECE CİDDİYDİ"

Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Esper, uyuşturucu laboratuvarlarını füzeyle vurma fikrinde Trump'ın ciddi olduğunu savundu.

"SUÇLAMA OLURSA 'BİZ YAPMADIK' DERİZ"

Eski Başkan Trump'ın, "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz. Suçlamalar olursa biz yapmadık deriz." dediğini ileri süren Esper ise bu fikre karşı çıktığını vurguladı.

Konuyla ilgili eski ABD Başkanı Trump tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Donald Trump, Uyuşturucu, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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