Trump\'tan Medvedev\'e Cevap: Nükleer Denizaltılar Gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak, 'iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması' emrini verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in, nükleerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Trump, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim. Sözler önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, o durumlardan biri olmaz" ifadelerini kullandı.