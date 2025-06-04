Trump\'tan Şi Cinping Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'anlaşma yapması son derece zor biri' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri" ifadelerini kullandı.