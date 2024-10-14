Trump ve Harris Anketlerde Başabaş

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(ANKARA) - ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump ile mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, seçime az bir süre kala NBC News'in son ulusal anketinde başa baş gidiyor. İkili arasında geçen ayki zorlu münazaranın ardından Trump, anketlerdeki seçmen değerlendirmesinde oylarını arttırırken; Harris, anketlerde son zamanlarda aldığı sonuçlarda "durağan" ilerliyor.

NBC News'ın 4-8 Ekim arasında yaptığı anketine göre, yüzde 48 Harris alırken Trump'ın da yüzde 48 oy almasıyla ikili arasındaki rekabet eşitlenmiş durumda. Diğer yüzde 4'lük kesim ise kararsız olduğunu ya da bu iki büyük parti adayı arasında seçim yapmak zorunda kaldığında iki seçenekten birine oy vermeyeceğini söylüyor.

NBC News tarafından eylül ayında yapılan ankete göre ise Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 44 almış ve arada 5 puanlık fark oluşmuştu.

Anket sonuçları, Harris'in popülaritesinin yaz aylarında büyük bir artış göstermesinin ardından bir ay öncesine göre azaldığını ve durağan ilerlediğini, Harris ve Trump'a verilen destekler arasında büyük bir cinsiyet farkı olduğunu ve seçmenlerin 2024 oylamasına giderken kürtajı en önemli motive edici konu olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Cumhuriyetçi Parti yanlısı anketçi Bill McInturff ile birlikte bu anketi gerçekleştiren Demokrat Parti yanlısı anketçi Jeff Horwitt, "Yaz mevsiminin sonbahara dönmesiyle birlikte Kamala Harris'e yönelik ivme durdu. Yarış başa baş gidiyor" dedi. McInturff, "ters rüzgarların" başkanlık yarışında Harris için esmeye başladığını söyledi.

Ankette, seçmenlerin yüzde 10'u fikirlerini değiştirebileceklerini söylerken, kararsız seçmenlerin bir kısmı da hala kararsızlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan, üçüncü parti oylarının da seçimde rol oynayabileceği söylenirken, üçüncü parti adayları oy pusulası testine dahil edildiğinde Trump'ın küçük bir artışla 1 puanlık bir avantaj elde ettiği görüldü.

Trump ve Harris'in önündeki zorluklar

Uzmanlara göre Kamala Harris'in önündeki zorluk, seçmenlerin kendisi hakkındaki boşlukları doldurabileceği yönündeki kararsızlıkken; Donald Trump'ın önündeki zorluk, ilk döneminde pek çok kişiyi rahatsız eden kaos ve kişisel davranışlarının Amerika'yı yönetme ve temsil etme yolunda engel teşkil edebileceği yönündeki endişe.

Cinsiyet, yaş, etnisite gibi farklı gruplara da sunulan ankete göre, Harris'in Trump'a karşı en büyük avantajları, yüzde 11'e karşı yüzde 84 aldığı siyahi seçmenler, yüzde 37'ye karşı yüzde 57 aldığı 18-34 yaş arası genç seçmenler ve yüzde 41'e karşı yüzde 55 aldığı üniversite mezunu beyaz seçmenler.

Trump ise yüzde 23'e karşı yüzde 75 aldığı kırsal kesim seçmenleri, yüzde 42'ye karşı yüzde 56 aldığı beyaz seçmenler ve yüzde 33'e karşı yüzde 65 aldığı üniversite mezunu olmayan beyazlar arasında önde gidiyor.

Ankette seçimin belirleyici özelliklerinden biri olarak Harris ve Trump arasındaki büyük cinsiyet farkı göze çarpıyor; kadınlar Harris'i 14 puanlık bir farkla yüzde 41'e yüzde 55 ile erkekler ise 16 puanlık bir farkla yüzde 40'a yüzde 56 ile destekliyor.

Bağımsız seçmenler ankette ikiye bölünmüş durumda. Harris seçmenlerin yüzde 44'ünden destek alırken, yüzde 40'ı Trump'ı seçiyor. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında, Harris ve Trump arasında henüz seçim yapmamış ya da ikisinden birini seçmek istemediğini söyleyen bağımsızların sayısı daha fazla.

ABD'de kürtaj meselesi

NBC News'in geçen ay yapılan ulusal anketi de dahil olmak üzere çoğu kamuoyu yoklaması hayat pahalılığının seçmenlerin en önemli endişesi olduğunu ortaya koyuyor. Anketteki "Bir adaya sadece bu konuda oy verecek ya da karşı çıkacak kadar güçlü hissettiğiniz bir konu var mı" sorusuna seçmenler, yüzde 22 ile "kürtaj" cevabını verdi. Bunu, yüzde 19 ile göç/sınır güvenliği, yüzde 18 ile demokrasinin veya anayasal hakların korunması ve yüzde 16 ile hayat pahalılığı izledi.