Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday - Son Dakika
Üye Girişi

Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday

29.04.2022 12:54
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday

Yerli ve milli savunma sanayii şirketi ASFAT, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı.

Yerli ve milli savunma sanayii şirketi ASFAT, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı. ASFAT ihaleyi kazanırsa, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi'ni bu ülkeye ihraç edecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk savunma sanayii firması ASFAT, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen "ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı"na katıldı. Asya'daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi fuarda ASFAT'ı, ziyaret etti.

ASFAT ile Hyundai Heavy Industries şirketleri, halihazırda Filipin Donanması'nın Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) projesi için yarışıyor. Sadece bahsi geçen iki firmanın sona kalabildiği ihale, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarikini içerdiği belirtildi. Projeyi ASFAT'ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfı savaş gemisi ihraç etmiş olacak. ASFAT aynı zamanda Türk Donanması için 2 adet OPV ile Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti'nin üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday
YORUMLAR
500
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday - Son Dakika


Son Dakika
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:17 Liseli öğrencileri saç başa kavga etti, bazı arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi
13:17 İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:33:54. #1.12#
SON DAKİKA: Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement