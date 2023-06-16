Tuvalete giren adam, duş kabininin üzerindeki yılanı görünce şoka girdi - Son Dakika
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Tuvalete giren adam, duş kabininin üzerindeki yılanı görünce şoka girdi

16.06.2023 14:20

Yılan yakalama uzmanı Anthony Jackson, ev sahibinin ihbarı üzerine bir kıyı halı pitonunu duş kabininin üzerinde buldu. Yılanı çengel yardımıyla indirdiğinde, yılan saldırıya geçti ve uzmanı bir av olarak algıladı. Pitonun üşüdüğü için eve girmiş olabileceği düşünülürken Jackson, pitonların genellikle zararsız olduğunu ancak saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yılan yakalama uzmanı Anthony Jackson, ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine geldi. Jackson ev sahibinin çok korktuğunu anlattı. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan bu kıyı halı pitonu, duş çerçevesinde ve bir şampuan rafının üzerinde bulundu. Bir yıl önce yılan yakalama işine giren Jackson, yılanı çengel yardımıyla indirdi.

"BENİ AV OLARAK GÖRDÜ"

Jackson "Biraz güldükten sonra, yılanı çengel yardımıyla indirdim. Çünkü ısı lambasının yanından onu aldığımda, hoşnut olmadı," dedi. Bay Jackson, yılanı dinlenme yerinden alması sadece 30 saniye sürdü, ancak yılan saldırıya geçti. Uzman, "Bana saldırmaya çalıştı. Sanırım beni bir av olarak gördü çünkü aşağıya bakıp beni bir yiyecek olarak algıladı" diye anlattı.

Tuvalete giren adam, duşa kabinin üzerindeki yılanı görünce aklından oluyordu

ÜŞÜDÜĞÜ İÇİN EVE GİRMİŞ OLABİLİR

Banyoya ulaşmak için büyük bir yolculuk yapan piton, Bay Jackson'a göre, bölgede yapılan ağaç kesme işlemleri nedeniyle rahatsız edilmiş olabilir. Yılanın çatıya tırmanmayı başardığı ve çünkü orada her zaman fareler bulunabileceği için bir şeyler yiyip, sonrasında soğuk hava nedeniyle banyodaki ısı lambasını bulduğu düşünülüyor.

Tuvalete giren adam, duşa kabinin üzerindeki yılanı görünce aklından oluyordu

"ZARARSIZLAR"

Büyük boyutlarına rağmen, Bay Jackson, pitonların genellikle zararsız olduğunu, ancak yine de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Venöz yılanların genellikle soğuk aylarda saklandığını, ancak pitonların yıl boyunca aktif olabildiğini belirtti. Bay Jackson, son bir haftada her gün üç yılan yakalıyor.

Tuvalete giren adam, duşa kabinin üzerindeki yılanı görünce aklından oluyordu
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Bırak hayvanı demekki kaç gündür duş almıyor rahat rahat duşunu alsın gider Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuvalete giren adam, duş kabininin üzerindeki yılanı görünce şoka girdi - Son Dakika


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