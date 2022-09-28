Uçak havadayken, "Çantamda bomba var" diyen yolcu kaos yarattı! Savaş jetleri havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçak havadayken, "Çantamda bomba var" diyen yolcu kaos yarattı! Savaş jetleri havalandı

28.09.2022 12:51

ABD'nin San Francisco kentinden Singapur'un Changi kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağındaki yolculardan birinin el bagajında bomba olduğunu iddia etmesi üzerine büyük panik yaşandı. Şüphelinin iddiası asılsız çıkarken şahıs da etkisiz hale getirildi. İhbar sonrası yolcu uçağına savaş jetleri eşlik etti.

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağındaki bomba iddiası paniğe ve korkuya neden oldu. Singapur'un Changi Havaalanı'na varmak üzere ABD'nin San Francisco kentinden havalanan uçakta, 37 yaşındaki bir yolcu el bagajında bomba bulunduğu iddia etti. Yaşanan kargaşanın ardından Singapur polisi tarafından yapılan açıklamada, kabin ekibine de saldırmaya çalışan şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Singapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, şüphelinin terör ve uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

SAVAŞ JETLERİ EŞLİK ETTİ

Singapur Havayolları sözcüsü, uçağın tüm yolcu ve mürettebatıyla birlikte yerel saatle 09.20'de Changi Havaalanı'na iniş yaptığı söyledi. Öte yandan uçaktaki bomba ihbarı sonrası, savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve bu şekilde iniş gerçekleştirdiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Singapur, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçak havadayken, 'Çantamda bomba var' diyen yolcu kaos yarattı! Savaş jetleri havalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu
13:20 Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
13:03 Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
13:02 Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik, Show TV'de yayınlanacak "Aile" dizisinin kadrosuna yer alacak
12:39 Kuzey Akım boru hattında olan gaz sızıntılarını inceleyen Danimarka ve İsveç'ten, "muhtemelen kasıtlı bir sabotaj" açıklaması
12:05 Fenerbahçe, lisansını çıkarmadığı Novak ile yollarını resmen ayırdı
12:03 İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz
11:58 İYİ Parti lideri Akşener'den gündem olacak CHP açıklaması: Biz borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük
11:55 Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü
11:52 Hollywood'da ünlülerin tarikatı Scientology'nin eski yöneticisinden bomba iddia: John Travolta masörüyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 13:41:31. #1.12#
SON DAKİKA: Uçak havadayken, "Çantamda bomba var" diyen yolcu kaos yarattı! Savaş jetleri havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement