Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: ''Hepinizi öldüreceğim'' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: ''Hepinizi öldüreceğim''

Geniş Video İzle

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan Roatan Adası'na giden bir uçakta, bir yolcunun silah çekip ölüm tehditleri savurması büyük korku yarattı. Olay, uçağın kalkışından kısa süre sonra meydana geldi. Kabin ekibi silahlı yolcuyu etkisiz hale getirdi ve uçağı Tegucigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havalimanı'na geri döndürdü.

08.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan turistik Roatan Adası'na giden bir uçakta, bir yolcunun silah çekip ölüm tehditleri savurması büyük korku yarattı.

Olay, uçağın kalkışından kısa süre sonra meydana geldi. Kabin ekibi cesurca müdahale ederek silahlı yolcuyu etkisiz hale getirdi ve olası bir faciayı önledi. Yaşanan olay üzerine pilot, uçağı Tegucigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havalimanı'na geri döndürdü. Uçağın Perşembe günü Roatán'a gitmesi planlanmıştı.

Uçak yere indiğinde Ulusal Polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi herhangi bir can kaybı yaşanmadan yakaladı.

Yaşanan korku dolu anların ardından yolcular ATR 72 tipi uçaktan tahliye edildi ve hedeflerine ulaşmak için başka bir uçağa yönlendirildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin silahı uçağa nasıl soktuğu henüz bilinmiyor. Bu hatta ATR 72 uçaklarıyla hizmet veren CM Airlines ve TagAirlines şirketlerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel bir vatandaş, "Havalimanında yolcu taraması çok yetersiz olmalı, uçuş sırasında böyle bir şeyin yaşanması çok tehlikeli" yorumunda bulunurken, başka bir kişi "İlk etapta silahla nasıl uçağa binebildi?" diye sordu.

Bu haber, Alaska'nın Nome kentine giderken radar ekranından kaybolan bir uçağı bulma çalışmalarının sürdüğü sırada geldi. Perşembe günü saat 16:00'da Unalakleet'ten Nome'a gitmesi planlanan ve dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu Bering Air uçağını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, Nome'dan White Mountain'a kadar uzanan bölgede aktif bir arama çalışması yürütüyor.

Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: 'Hepinizi öldüreceğim'
Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: 'Hepinizi öldüreceğim'
Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: \'\'Hepinizi öldüreceğim\'\'

Tegucigalpa, Honduras, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: ''Hepinizi öldüreceğim'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat atis:
    Silahın uçakta ne işi var? 15 0 Yanıtla
  • Tttt Cccc:
    hep bu tayyibin yüzündendir. Karayip Denizinin kıyısında olan bu ülkede uçağa silahla nasıl binmişler kesin bu tayyibin yüzündendir :) 6 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu nasıl bir ihmallık ? silahın uçakta ne işi var? Hüvenlik ekibi açığa alıp soruşturulmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: ''Hepinizi öldüreceğim'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.