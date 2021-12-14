Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş

Amerikan İstihbarat Servisi CIA, UFO'larla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. CIA'nın UFO'larla ilgili tüm dünyadan gizlediği araştırmanın sonuçlarını ABD'deki Standford Üniversitesi'nden Patoloji Profesörü Garry Nolan anlattı. Nolan, CIA'nın isteği üzerine UFO'larla karşılaşan pilotların beynini açtığını dile getirdi.

10 YILDIR ANALİZ EDİYOR

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Nolan, son 10 yılını ABD yönetiminin artık Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) diye nitelediği bu gizemli cisimlerle ilişkili olduğu öne sürülen materyalleri analiz ederek geçirdi.

PİLOTLARIN BEYNİ TARANDI

Bu analizler arasında UFO görüntülerini yayımlayarak gündeme oturan ABD'li savaş pilotlarının beyin taramaları da yer alıyordu. VICE'a konuşan Nolan, "Bir sorun olduğunu görmeniz için tıp doktoru olmanıza gerek yoktu" dedi. Nolan, "Bazılarının beyinleri korkunç, korkunç derecede hasar görmüştü. Beni işe dahil eden şey de buydu" ifadelerini kullandı.

MR GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARI

Nolan bu çalışmaları sırasında çoğu "ordu veya hükümet mensuplarından ya da havacılık endüstrisinde çalışan kişilerden" oluşan yaklaşık 100 hastanın verilerini analiz etti. Muhabir Thobey Champion'ın isteği üzerine bu kişilerin MR görüntülerini tarif eden profesör, "Multipl skleroz hastası birinin MR'ına baktıysanız, beyaz cevher hastalığı denen bir şey görürsünüz. Yara izi vardır" ifadelerini kullandı.

İLK ÇALIŞMASI DEĞİL

Nolan şimdiye dek 300'den fazla araştırma makalesi yayımladı ve ABD yasaları uyarınca 40 patente sahip. Üstelik bu inceleme profesörün UFO'larla ilk ilişkisi değil.

Patoloji profesörü, 2017'de uzaylı bir bebeğe ait olduğu iddia edilen bir iskeleti analiz etmiş ve bunun bir insan iskeleti olduğunu ortaya çıkarmıştı.