Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın - Son Dakika
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Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın

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Ukrayna'da genç bir kızın peş peşe patlayan bomba ve silah sesleri eşliğinde çektiği video dikkat çekti. Çatışma seslerine aldırış etmeden "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla paylaşım yapan genç kızın sergilediği rahat tavırlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş halkın gündelik yaşamının bir parçası haline gelirken, Ukraynalı genç bir kızın paylaştığı video dikkat çekti. Arkasında patlama ve silah sesleri yükselirken çektiği görüntüyü "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla paylaşan genç kızın rahat tavırları izleyenleri hayrete düşürdü.

Ukrayna’da süregelen savaş ortamı ve çatışma sesleri, bölgede yaşayan vatandaşlar için adeta günlük hayatın kanıksanan bir gerçeğine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan son görüntü ise savaşın yarattığı bu durumun çarpıcı bir örneğini gözler önüne serdi.

BOMBA SESLERİNE ALDIRMADAN VİDEO ÇEKTİ

Ukraynalı genç bir kız, çevresinde peş peşe patlayan bomba ve yükselen silah seslerine rağmen oldukça sakin bir şekilde kamera karşısına geçti. Yaşanan tehlikeye ve yükselen çatışma seslerine aldırış etmeden çekim yapmaya devam eden genç kız, o anları "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla kaydetti.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ 

Savaşın gölgesinde yaşamaya alışan genç kızın soğukkanlı ve rahat tavırları, videoyu izleyen binlerce kişiyi şaşkına çevirdi.

DünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    gün sıradan olabilir ama kız hiç de sıradan değil. akıllara zarar... 0 0 Yanıtla
  • Sadık Sadık:
    Kimsenin hayret ettigi yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın - Son Dakika
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