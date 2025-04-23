Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da resmi temaslarda bulunuyor - Son Dakika
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Dünya

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da resmi temaslarda bulunuyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam\'da resmi temaslarda bulunuyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunuyor.

23.04.2025 11:10
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'da Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Sn. Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili düzeyde hem de heyetler arası kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Liman altyapıları, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve ticaretin canlandırılması hem ülkelerimiz hem de bölgemiz için çok büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Bedevi ile Şam'ın Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti. Bu ziyaretle ilgili Bakan Uraloğlu, "Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Sn. Kuteybe Ahmed Bedevi ile Başkent Şam'ın kuzeyinde eşsiz manzaraya sahip Kasiyun Dağı'nı ziyaret ettik. Kasiyun Dağı, artık Suriye'de zaferin ve huzurun simgesi" açıklamasında bulundu.

Şam'daki temasların kapsamında, İslam mütefekkiri Muhyiddin İbnü'l-Arabi Hazretleri'nin türbesini de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, "İslam mütefekkiri Muhyiddin İbnü'l-Arabi Hazretleri'nin türbesini ve ecdadımızın yattığı şehitliği ziyaret ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ziyaretine ilişkin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şam temaslarımız kapsamında bugün, kardeş Suriye halkıyla güçlü bir geleceğin temellerini atmak üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdik; Ulaştırma Bakanı Sn. Yarub Süleyman Bedir, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sn. Abdüsselam Heikel, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Sn. Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili hem heyetler arası kapsamlı toplantılar yaptık. Ulaşım altyapısından dijital dönüşüme, teknoloji transferinden yeniden imar planlamalarına, limanlardan lojistik iş birliklerine kadar birçok alanda somut ve yapıcı adımları ele aldık. Bölgemizin huzura ve kalıcı istikrara kavuşması adına Türkiye olarak Suriye ile kalıcı dostluk ve iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da resmi temaslarda bulunuyor - Son Dakika

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