İngiltere'de yaşayan Ariann East, doğum kontrolüne gittikten sonra, doktor bebeğinin 4D görüntüsünü isteyip istemediğini sordu. Kadın da doktorun teklifini kabul ederek, ultrason görüntüsünü aldı.
Ariann East, ultrason görüntüsünü incelediğinde bir anda ağlamaya başladı. Çünkü bebeği, korkunç bir yüz ifadesine sahipti. Kadın, elindeki fotoğrafların videosunu TikTok hesabından paylaştı.
East'in paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Bazı kullanıcıları, bebeğin surat ifadesini korkutucu bulurken, bazıları da henüz gelişme aşamasında olduğunu ve durumun düzeleceğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu - Son Dakika Dünya