Uraloğlu, Suriye\'de Ulaşım İş Birliğini Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Ulaştırma Bakanı Sn. Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldik. Bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projelerini değerlendirdik. İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU, HİCAZ DEMİR YOLU İSTASYONU'NU ZİYARET ETTİ

Bakan Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Hicaz Demir yolu İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında Uraloğlu, "Ecdadımızdan yadigar Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret ettik. Bu mekan, sadece bir istasyon değil; milletimizin tarih sahnesine mühür vurduğu bir medeniyet yolculuğunun nişanesi" dedi.