Uruguay\'da Ulusal Yas İlan Edildi

Uruguay'da, eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından imzalanan resmi kararnamede, "Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir" denildi.

TÜM ÜLKE VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

Kararnameye göre, ulusal bayraklar, kamu binalarında, Uruguay'ın yurt dışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.