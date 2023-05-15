Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı - Son Dakika
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Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı

Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı

15.05.2023 21:50

Space Perspective adlı bir şirket, çiftlerin uzayda evlenmesine olanak tanıyacak uçuşlar yapacaklarını açıkladı. Dev bir balonla gerçekleştirilecek uçuşlarda 125 bin dolar ödeyen çiftler dünya atmosferinin sınırlarında evlenebilecek.

Space Perspective firmasının eş kurucularından Jane Poynter, çiftlerin 125 bin dolar karşılığında uzayda evlenmesine fırsattanıyacak etkinliğin randevu listesinin 2024 sonuna dolu olduğunu söyledi.

UZAYDAKİ EN BÜYÜK PENCERELİ ARAÇ

Çiftler, şirketin 'Neptün' adını verdiği bir uzay balonuyla atmosfer sınırlarına çıkarılacak.

Merkezi ABD, Arizona'da bulunan şirketin yetkilileri, uzay balonu Neptün'ün bir özelliğine daha dikkat çekiyor. Yetkililerin aktardığına göre, Neptün'ün pencereleri, uzayda seyahat eden araçlar arasındaki en büyük pencereler olacak.

MALİYETİ 125 BİN DOLAR

Şirketin sitesinde verilen bilgiye göre, 2024 sonuna kadar dolu olan rezervasyon listesine adını yazdırmak isteyenler, en az 125 bin dolar ödemek durumunda kalacak.

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Florida, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı - Son Dakika


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