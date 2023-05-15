Space Perspective firmasının eş kurucularından Jane Poynter, çiftlerin 125 bin dolar karşılığında uzayda evlenmesine fırsattanıyacak etkinliğin randevu listesinin 2024 sonuna dolu olduğunu söyledi.
Çiftler, şirketin 'Neptün' adını verdiği bir uzay balonuyla atmosfer sınırlarına çıkarılacak.
Merkezi ABD, Arizona'da bulunan şirketin yetkilileri, uzay balonu Neptün'ün bir özelliğine daha dikkat çekiyor. Yetkililerin aktardığına göre, Neptün'ün pencereleri, uzayda seyahat eden araçlar arasındaki en büyük pencereler olacak.
Şirketin sitesinde verilen bilgiye göre, 2024 sonuna kadar dolu olan rezervasyon listesine adını yazdırmak isteyenler, en az 125 bin dolar ödemek durumunda kalacak.
Son Dakika › Dünya › Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı - Son Dakika